Son dakika: İhraç edilen Ümit Özdağ'dan ilk tepki! Yargıya taşıyacağım

Son dakika... Bugün toplanan İYİ Parti Disiplin Kurulu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi. Son dakika ihraç kararının ardından Ümit Özdağ'dan ilk tepki geldi. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulunun partiden ihraç edilmesine ilişkin kararını yargıya taşıyacağını söyledi.

Özdağ, kararının haksız olduğunu savunarak, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç." diye konuştu.

