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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
GÜNDEM 29.01.2021, 16:00
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin Meclis grup toplantısı konuşmasındaki ‘militan’ söylemine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
Bakanlık avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Kılıçdaroğlu hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan suç duyurusunda bulundu.
Bakanlık avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Kılıçdaroğlu hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan suç duyurusunda bulundu.
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