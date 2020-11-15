Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Yüzlerce araç trafikten men edildi
Son dakika! İçişleri Bakanlığı 6-13 Kasım'da yapılan koronavirüs denetimlerinde yüzlerce aracın trafikten men edildiğini duyurdu.
GÜNDEM 15.11.2020, 10:38
Son dakika... İçişleri Bakanlığı 6-13 Kasım tarihleri arasında tüm yurtta yapılan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetim raporu sonuçlarını açıkladı. Buna göre 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
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