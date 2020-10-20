Son dakika... HSK'nın meslekten ihraç ettiği 2 hakim gözaltına alındı
Son dakika... Dün HSK kararıyla FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara'da TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.
GÜNDEM 20.10.2020, 11:07
AA'nın son dakika bilgisine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından dün meslekten ihraç edilen 11 hakimden 2'si Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdikleri, örgütün hakim/savcı çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan ve HSK tarafından ihraç edilen 11 hakim ve savcıdan 2 hakim, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K'nin, ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan Ş.Ş. ve G.T.K'nin, ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.
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