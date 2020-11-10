Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan getirildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararında şu ifadelere yer verildi:

"Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddesi gereğince atanmıştır."

Lütfi Elvan kimdir?

