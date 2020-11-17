Son dakika: Hangi yasak ve kısıtlamalar geldi? Erdoğan'dan açıklama

Son dakika açıklanan bilgilere göre bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Saat 15:30'da başlayan Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs ( KOVID-19) salgınıyla ilgili son durum tespitlerinin yanı sıra alınacak yeni tedbirler belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitim gibi önemli konuların ele alındığı toplantıda hangi kritik kararlar alındı? Türkiye'nin gözünü çevirdiği toplantıda alınan kararlar neler?

AYRINTILAR GELİYOR...

