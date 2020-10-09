Son Dakika: Halil Sezai için istenen ceza belli oldu
Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında iddianame tamamlandı. İşte Halil Sezai için istenen ceza
GÜNDEM 09.10.2020, 15:54
Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında, 5 ayrı suçtan hapis cezası istemiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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