Son Dakika! Hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde kesintisiz uygulanırken 56 saatlik yasak sona erdi.

İki gün boyunca 81 ildeki meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Bu kapsamda, 18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

