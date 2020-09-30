Son dakika haberleri: Terör soruşturmasında 14 HDP'li yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14'ü yakalandı.Son Dakika - Ayrıntılar geliyor...

