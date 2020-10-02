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Son dakika haberleri: 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
Son dakika haberleri... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." dedi.
GÜNDEM 02.10.2020, 11:10
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Son dakika haberleri... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, on binlerce aday için üniversiteye girme konusunda ikinci bir şans niteliği taşıyan 2020-YKS ek tercih süreci sonuçlandı. YKS sonuçlarına göre puan elde eden fakat ilk tercihlerde bir yere yerleşemeyen adayların ikinci tercih sürecinin sonuçlandığını ÖSYM Başkanı Aygün, resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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