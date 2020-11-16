Son dakika haberi: Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi
Gelen son dakika bilgisine göre, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partiden ihraç edildi.
GÜNDEM 16.11.2020, 15:29
Son dakika haberi: Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracına oy birliği ile karar verildi. Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü imasında bulunmuştu. Özdağ söz konusu açıklamalarının ardından büyük tepki çekmiş disiplin kurulan sevk edilmişti. Detaylar geliyor...
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