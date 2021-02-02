Son dakika haberi: Yüz yüze eğitime geçişin ayrıntıları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı. Selçuk açıklamasında, "1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek. Sokak kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." dedi. Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat pazartesi 2. yarıyıla başlıyoruz. Salgının olmadığı ve düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımımızın eğitiminin daha fazla aksamaması için köy okullarımızı yüz yüze ve tam zamanlı açıyoruz. Salgının seyrine göre uzaktan eğitime geçilecektir.

15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Sokak kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacak.

Sınavlarımız yüz yüze gerçekleştirilecektir. 1 Kasım'a kadar ki ders konularını içermekte.

Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin durumlarını beyan etmeleri gerekiyor.

