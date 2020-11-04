Son dakika haberi! Yiğit Bulut koronavirüse yakalandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un da koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Odatv, Yiğit Bulut'un Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavi altında olduğunu iddia etti.

