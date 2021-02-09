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Son dakika haberi... Yeni AYM üyesi İrfan Fidan yemin etti
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan yemin ederek görevine başladı.
GÜNDEM 09.02.2021, 12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yemin törenine katıldı.İrfan Fidan, 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.
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