Son dakika haberi: Yargıtay'da AYM üyeliği seçimi sonuçlandı

Yargıtay'da AYM üyeliği seçiminde İrfan Fidan, Nevzat Özsoy, Mustafa Erol en çok oyu alan 3 isim oldu. 3 isim AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ismi AYM üyeliğine atayacak.

Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün'ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.Daha önce üyelik için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan, 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk üyeleri Mikail Özdemir ve Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ile 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu dilekçe vererek aday olmuştu.

Yargıtay'daki üyeliği seçimi sonuçları belli oldu. Seçimde 340 Yargıtay üyesi oy kullandı. Adaylardan İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Oylardan 21'i boş çıktı, 15'i geçersiz sayıldı.

Seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek 3 isim İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu. Erdoğan sadece bir ismi AYM üyeliğine atayacak.

Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinde görev yaparken, 30 Mart 2010'da Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca yapılan toplantılarda 10 Nisan 2015'te Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine, 23 Temmuz 2020'de de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen Üstün, 10 Ocak 2021'de yaş haddinden emekliye ayrılacak.

