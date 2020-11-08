Son dakika haberi: Türkiye'den Joe Biden açıklaması
Son dakika haberi... Türkiye'den Joe Biden ile ilgili ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.
GÜNDEM 08.11.2020, 13:07
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Son dakika haberi! ABD Başkanlık seçimini kazanan Joe Biden ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamasında "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.
"ABD'de çok ilginç bir seçim süreci işledik. Türkiye açısından bir şey değişmez." açıklamasında bulunan Oktay, "İletişim kanalları yine aynı şekilde işleyecektir. Bir geçiş süreci olacaktır tabii." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamasında "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.
"ABD'de çok ilginç bir seçim süreci işledik. Türkiye açısından bir şey değişmez." açıklamasında bulunan Oktay, "İletişim kanalları yine aynı şekilde işleyecektir. Bir geçiş süreci olacaktır tabii." ifadelerini kullandı.
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