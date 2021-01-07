Son dakika haberi: Trump'ın kabinesinden ilk istifa!
Son dakika haberi! Trump'ın kabinesinden ilk istifa geldi.
GÜNDEM 07.01.2021, 22:15
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Son dakika haberi... Trump'ın kabinesinden ilk istifa haberi geldi.
Amerika'nın başkenti Washington'da dün yaşanan olaylar sonrası Trump'ın kabinesinde yer alan Ulaştırma Bakanı Elaine Chao görevini bıraktığını açıkladı.
Chao "Dün yaşananlardan derin endişe duydum öylece bir kenarda oturup bekleyemezdim" diyerek görevi bıraktığını duyurdu.
Amerika'nın başkenti Washington'da dün yaşanan olaylar sonrası Trump'ın kabinesinde yer alan Ulaştırma Bakanı Elaine Chao görevini bıraktığını açıkladı.
Chao "Dün yaşananlardan derin endişe duydum öylece bir kenarda oturup bekleyemezdim" diyerek görevi bıraktığını duyurdu.
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