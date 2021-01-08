Son dakika haberi: TikTok, Türkiye'ye temsilci atayacak!
Son dakika haberi: TikTok, Türkiye'ye temsilci atayacak. Kararı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.
GÜNDEM 08.01.2021, 18:07
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Son dakika haberi! TikTok, YouTube'un ardından Türkiye'ye temsilci atama kararı verdi. Çinli firmanın kararını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.
Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021
"VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri."
VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021 pushfn('ads');
Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021
"VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri."
VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021 pushfn('ads');
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