Son dakika haberi: TikTok, Türkiye'ye temsilci atayacak!

Son dakika haberi! TikTok, YouTube'un ardından Türkiye'ye temsilci atama kararı verdi. Çinli firmanın kararını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından duyurdu.

VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021



