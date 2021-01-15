Son dakika haberi... Temel Karamollaoğlu, koronavirüs aşısı olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs aşısı olacağını açıkladı. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün kendisini aşı olmaya davet eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, "Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca, dün akşam beni arayarak Ankara Şehir Hastanesi’nde aşı olmaya davet etti; nazik daveti için teşekkür ediyorum. Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

