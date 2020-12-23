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Son dakika haberi Temel Karamollaoğlu canlı yayında konuştu

Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde gündemi değerlendirdi.

GÜNDEM 23.12.2020, 13:01
Son dakika haberi Temel Karamollaoğlu canlı yayında konuştu
Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Altındağ'da bulunan genel merkez binasında gündeme ilişkin açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 2021 yılı, inşallah 2020 yılından dersler çıkardığımız ve ibret aldığımız bir yıl olarak geçer. Gaziantep'te, Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonucu 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.HALKIN DERTLERİNDEN BİHABERLER: Pandemiye çare bulmak sağlık ve tıp ile ilgili olduğu gibi, pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunlara da hükümet çare bulmalıdır. Vatandaş, geçimini nasıl sağlayacağını, faturasını nasıl ödeyeceğini, evinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilemiyor. İktidar olarak siz, herkesin karnının doyması ile mükellefsiniz. Açlık çekenlerle karşı karşıya gelmiyorlar; yükselen sesleri de sadece muhalif bir tepki gibi görüyorlar. Ne yazık ki halkın dertlerinden bihaberler. Daha önce yaptığımız teklifimizi tekrarlıyoruz; her vatandaşımıza 1000 TL destek verilmesi gerekir. MİLLET BÜTÇEDE BULAMADIĞINI PİYANGO BİLETİNDE ARIYOR: Pandemi sürecinden etkilenen esnaflarımızın mutlaka ellerinden tutup, onları ayakta tutmalıyız. İşletmelere elektrik, doğalgaz, su desteği verilmeli ve kredi paketleri yerine, işletme sahiplerine ve esnafımıza hibe destekleri yapılmalıdır. Üzülerek ifade etmek isterim ki milletimiz, bütçede bulamadığı umudu şimdi piyango biletinde arıyor. İktidardaki arkadaşlarımız, bizden ayrılıp yeni bir yola çıktıkları zaman yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele etmek ilkelerini sıkça dile getiriyorlardı ama şimdi bu mefhumları ağızlarına bile alamıyorlar. Bu arkadaşların değiştirmek istedikleri düzen, kendilerini değiştirdi. Siz, bir yanlışı bin defa da tekrarlasanız bu, yine yanlıştır. Psikolojik bir şekilde tekrarlama yaparak gerçeği değiştirmek istiyorlar. ÇIPLAK ARAMA UTANÇ VESİLESİDİR: Çıplak arama mevzusu ile ilgili yönetmelik çıplak arama makul ve ciddi emareler bulunursa yapılabilir ve bu arama cezaevi tabibi tarafından gerçekleştirilir diyor. Yani gardiyanlar ve polisler, bu aramayı keyfi ve yaygın olarak yapamaz. Mevzuatın ciddi şartlara bağladığı çıplak arama hususunun, genel ve psikolojik şiddet biçiminde kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Sınırlı ve şartlı hallere cevaz veren yasal mevzuatın bile keyfe keder uygulandığı bir ülkeden, hukuk devleti olarak söz etmek mümkün değildir. Başörtüsü mücadelesi ile iktidara gelenlerin, insanları çıplak aramaya tabi tutarak onur kırması bir utanç vesilesidir.İKTİDAR İKİ 'DOĞU'DAN BİRİNİ SEÇMEK ZORUNDA: Zulüm dünyanın her tarafında artıyor ve bunun en şiddetli olanlarından Doğu Türkistan konusunda, iktidar sessiz kalıyor. Türkiye’de, Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp, Doğu Türkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor. Bu konuda sessiz kalan iktidar iki ‘Doğu’dan birisini seçmek zorunda ya Doğu Türkistan’ı seçecek ya da Doğu Perinçek’i.  AK Parti ve MHP’ye gönül veren kardeşlerimiz, sizler Doğu Türkistan’da yaşanan zulümlere karşı üstünüze düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve kardeşlerimize el uzatılması için gönül verdiğiniz partilere baskı uygulamalısınız.
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