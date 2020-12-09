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Son dakika haberi: Temel Karamollaoğlu açıklamalarda bulunuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında bulunuyor.

GÜNDEM 09.12.2020, 12:11
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Son dakika haberi: Temel Karamollaoğlu açıklamalarda bulunuyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Saadet lideri Karamollaoğlu, 2021 bütçesini tükenmişlik bütçesi olarak niteledi. Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar: 
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