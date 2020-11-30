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Son dakika haberi: TBMM yerleşkesine ziyaretçi yasağı uzatıldı
Son dakika haberi... TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda alınan ziyaretçi yasağı 1 ay daha uzatıldığı bildirildi.
GÜNDEM 30.11.2020, 14:24
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Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ziyaretçi kabul edilmeyecek.Daha önce TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştı.
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yasaklama kararının aralık ayı boyunca da devam edeceği duyuruldu.
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişte HES koduna bakılması uygulaması da getirilmişti.
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yasaklama kararının aralık ayı boyunca da devam edeceği duyuruldu.
Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişte HES koduna bakılması uygulaması da getirilmişti.
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