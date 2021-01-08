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Son dakika haberi... Süleyman Soylu'dan çok sert Boğaziçi tepkisi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemlere ilişkin çok sert sözler kullandı.
GÜNDEM 08.01.2021, 11:37
İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası." dedi.
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