Son dakika haberi: Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Soylu, "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır." dedi.

"Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi. 12 Eylül'e atıf yapanlar, insan hakları siciliniz kapkaradır" açıklamasında bulunan Soylu, "Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz." dedi.



Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır...Açıklama❗️ pic.twitter.com/JLjnA3OJEf

— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 6, 2021

Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır...Açıklama❗️ pic.twitter.com/JLjnA3OJEf — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 6, 2021

