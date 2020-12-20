Son dakika haberi: Son bir ayda 75 terörist öldürüldü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda 45 operasyonda 75 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 20.12.2020, 11:22
Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada ''Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hâle getirildi'' denildi.
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