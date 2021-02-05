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Son dakika haberi... Sokak çağrısı yapan Ahmet Şık'a soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı.
GÜNDEM 05.02.2021, 11:40
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi Üniversitesi protestolarını gerekçe göstererek, hakkında “suç işlemek için alenen tahrik” suçundan soruşturma başlattı.
Yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; Bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet ŞIK hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı" kaydedildi.
Yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; Bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet ŞIK hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı" kaydedildi.
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