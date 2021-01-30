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Son dakika haberi... Sızma girişimindeki 3 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 30.01.2021, 11:08
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgelerde teröristlerin sızma girişimi bir kez daha önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/pCShTUEBXd
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2021
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/pCShTUEBXd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2021
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/pCShTUEBXd
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2021
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/pCShTUEBXd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2021
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