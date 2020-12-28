Son dakika haberi... Sızma girişiminde bulunan 20 YPG'li öldürüldü

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist operasyonda öldürüldüTeröristlerin Suriye'nin kuzeyine terörden arındırılmış bölgelere sızma girişimi komandolarımız tarafından önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/wgVEf5GNAi

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/wgVEf5GNAi pushfn('ads'); — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020

