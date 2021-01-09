Son dakika haberi... Sızma girişiminde bulunan 2 terörist öldürüldü

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında,"Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

