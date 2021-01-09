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Son dakika haberi... Sızma girişiminde bulunan 2 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
GÜNDEM 09.01.2021, 14:36
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında,"Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında,"Barış Pınarı bölgesine yönelik terörist sızmalarını önlemeye devam ediyoruz. Sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
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