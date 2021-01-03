Son dakika haberi: Şırnak'ta 5 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
GÜNDEM 03.01.2021, 10:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar Dağı'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin" dedi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin" dedi.
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