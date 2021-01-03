Son dakika haberi: Şırnak'ta 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar Dağı'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin" dedi.

