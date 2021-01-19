Son dakika haberi: Selçuk Özdağ’a saldıran 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran 2 kişi tutuklandı.
GÜNDEM 19.01.2021, 19:29
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada G.T. ve A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Öte yandan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|18
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|15
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü