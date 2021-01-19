Son dakika haberi: Selçuk Özdağ’a saldıran 2 kişi tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada G.T. ve A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

