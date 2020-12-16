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Son dakika haberi: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... Zap'ta eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist operasyonda öldürüldü.
GÜNDEM 16.12.2020, 10:32
Terörle mücadele sınırlarımız ötesinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırı ve sızma girişimlerine geçit vermiyor.
Milli Savurma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Suriye'nin kuzeyinde törerden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde de teröristler saldırı girişiminde bulundu.
1 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wHzKJwPqhG
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wHzKJwPqhG pushfn('ads'); — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2020
Milli Savurma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Suriye'nin kuzeyinde törerden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde de teröristler saldırı girişiminde bulundu.
1 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wHzKJwPqhG
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wHzKJwPqhG pushfn('ads'); — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2020
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