Reklam

Son Dakika

Son dakika haberi: Sağlıkçılara getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığınca 81 ilin sağlık müdürlüklerine personelin yıllık izin, istifa, emeklilik, durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı yayımladı.

GÜNDEM 19.01.2021, 15:01
1
Son dakika haberi: Sağlıkçılara getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı
Son dakika haberi...  Sağlık Bakanlığı yazısına göre emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek. Buna göre Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek.Salgın sürecini omuzlayan sağlıkçıların daha önce izin, atama ve emeklilik işlemleri askıya alınmıştı.
Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı duyuruda sağlıkçıların yıllık ya da ücretli izin ve emeklilik talepleri gibi işlemlerine getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında daha önce getirilen kısıtlamalar hatırlatıldı. 
Gelinen süreçte, sahada büyük bir özveri ile görev yapan personelin talepleri de göz önüne alınarak yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde; Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, Bakanlığın ilgi ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince illerde il Sağlık Müdürlüğü, ilçelerde İl Sağlık Müdürü ile istişare etmek suretiyle ilçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlıgı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce değerlendirilerek personele izin verilecek.

Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin talepleri halinde kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacak.

Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacak.

Sağlık tesislerinde görev yaparken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulaması devam edecek.
Ancak, özel vakıf da dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele muvafakat verilecek.

Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri karşılanacak ve emeklilik işlemleri yerine getirilecek.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12