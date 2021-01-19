Son dakika haberi: Sağlıkçılara getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı yazısına göre emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek. Buna göre Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek.Salgın sürecini omuzlayan sağlıkçıların daha önce izin, atama ve emeklilik işlemleri askıya alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı duyuruda sağlıkçıların yıllık ya da ücretli izin ve emeklilik talepleri gibi işlemlerine getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında daha önce getirilen kısıtlamalar hatırlatıldı.

Gelinen süreçte, sahada büyük bir özveri ile görev yapan personelin talepleri de göz önüne alınarak yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi.



Yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde; Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, Bakanlığın ilgi ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince illerde il Sağlık Müdürlüğü, ilçelerde İl Sağlık Müdürü ile istişare etmek suretiyle ilçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlıgı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce değerlendirilerek personele izin verilecek.



Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin talepleri halinde kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacak.



Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacak.



Sağlık tesislerinde görev yaparken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulaması devam edecek.

Ancak, özel vakıf da dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele muvafakat verilecek.



Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri karşılanacak ve emeklilik işlemleri yerine getirilecek.

