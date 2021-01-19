Son dakika haberi... Sağlık Bakanı duyurdu: Evde aşılama başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı uygulama ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'i evinde aşıladı" açıklamasında bulundu.
GÜNDEM 19.01.2021, 16:56
Çin'den ithal edilen koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulanması devam ederken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı uygulama ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'i evinde aşıladı" dedi. Fahrettin Koca, dün sabah saatlerinde ise sosyal medya hesabından, "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor." ifadelerini kullanmıştı.
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