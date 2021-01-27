Son dakika haberi: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu konuşuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Saadet lideri Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Nijerya açıklarında korsanların gemimize yaptığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden denizcimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rehin alınan 15 denizcimizin ise bir an evvel sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.Pandemi sürecinde fedakarca çalışan öğretmenlerimizi, zorlu bir süreç yaşayan öğrenci ve velilerimizi tebrik ederim. Önümüzdeki süreçte iktidardan, eğitimle alakalı daha isabetli kararlar vermesini bekliyor, genel kararlar yerine yerel yöneticilere kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum.

