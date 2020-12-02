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Son dakika haberi: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu konuşuyor
Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın toplantısında gündeme ilişkin konuşuyor...
GÜNDEM 02.12.2020, 12:20
Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunuyor. Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi, engelli vatandaşlarına sağladığı refah düzeyidir. ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ vesile ile; engelli vatandaşlarımızın her birine mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat diliyorum. Engelli vatandaşlarımıza işe alımda uygulanan rasyonel olmayan kriterler ve yeterliliğine bakılmaksızın engellilerin düşük profilli işlere layık görülmeleri başlıca sorunlardan birisidir. Engelli dostu projeler hayata geçirilmeli, çalışma hayatında yer almaları için; teşvik edilmeli, kamudaki kota arttırılmalı ve İş-Kur çatısı altında özel meslek eğitim kurumları oluşturulmalıdır. Engelli Dostu İş Sağlığı ve Güvenliği tesis edilmelidir engelli çocuğa sahip ailelere, engel düzeyine göre aile yardımı sağlanmalıdır.Detaylar geliyor...
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