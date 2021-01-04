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Son dakika haberi: Pınar Gültekin davasında duruşma Şubat'a ertelendi
Son dakika haberi... Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması 15 Şubat'a ertelendi.
GÜNDEM 04.01.2021, 16:17
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edilen davanın duruşması 15 Şubat'a ertelendi.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Öldürülen genç kızın babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum." diyerek duruşma salonunu terk etti.
Duruşmaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını savunarak mahkeme heyetinin reddini talep etti.
Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.
Sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Öldürülen genç kızın babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum." diyerek duruşma salonunu terk etti.
Duruşmaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını savunarak mahkeme heyetinin reddini talep etti.
Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.
Sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.
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