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Son dakika haberi: Osman Kavalı'nın tahliye talebinde sıcak gelişme
Son dakika haberi... Osman Kavala hakkında tahliye talebi reddedildi. Mahkeme, Kavala'nın tutukluluk haline devam kararı verdi. Duruşma 5 Şubat 2021'e ertelendi.
GÜNDEM 18.12.2020, 17:12
Son dakika haberi... 15 Temmuz darbe girişimi dosyasından tutuklanan Osman Kavala'nın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün saat 13:30'da Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Kavala, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşma mahkeme başkanının iddianamesini okumasının ardından Kavala savunmasını yaptı. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2021, saat 13:30’a erteledi.Detaylar geliyor...
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