Son dakika haberi: MSB 2800 metreden görüntü tespit etti

MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkânına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkanına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz'de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı." bilgisi verildi.



Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi.Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkânına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/4erVVQXgyw

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2020



Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi.Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkânına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/4erVVQXgyw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2020

