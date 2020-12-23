Son dakika haberi: MİT tırları davasında Can Dündar hakkında karar

Son dakika haberi... MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Dün mahkemeye dilekçe sunan Dündar'ın avukatları Bahri Bayram Belen, Tora Pekin ve Abbas Yalçın, "Mahkeme heyetinin süreklilik gösteren tutum ve davranışları, işlem ve kararları nedeniyle mevcut mahkeme heyeti karşısında -bu aşamada- esasa dair bir savunma yapmayı uygun, gerekli ve doğru bulmuyoruz" ifadelerine yer verdi. Can Dündar'ın avukatları yarınki son duruşma oturumuna katılmayacaklar

