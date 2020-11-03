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Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi!
Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi geldi. Banka, haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13.25'e yükseltti.
GÜNDEM 03.11.2020, 10:31
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Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası artan dolar kuruna karşılık yeni swap hamlesinde bulundu. Merkez Bankası haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13.25'e yükseltti.
Haftalık açık swap pozisyonlarının toplamı 9.7 milyar dolarken, 2.5 milyar dolar da altın pozisyonu bulunuyor.
Haftalık açık swap pozisyonlarının toplamı 9.7 milyar dolarken, 2.5 milyar dolar da altın pozisyonu bulunuyor.
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