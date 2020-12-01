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Son dakika haberi! Meral Akşener: Sır maskesinin ardına saklanmaz

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, konuşmasına koronavirüs salgınına değinerek başladı.

GÜNDEM 01.12.2020, 10:47
Son dakika haberi! Meral Akşener: Sır maskesinin ardına saklanmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşmasına başladı. Akşener, gündemdeki konuları değerlendirdi. Koronavirüs nedeniyle vefat eden İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık’a Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileyen Meral Akşener, "Ramazan başkanım Muş’ta, iyilerin, cesurların bayrağını taşıdı. Biz kendisinden razıyız, Allah da ondan razı olsun. Bu vesileyle Ramazan başkanımın şahsında, Covid-19 sebebiyle yitirdiğimiz, tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı. 
TBMM Grubu toplantımızdayız. #CanlıYayın #Canlı https://t.co/qylzTbYLiF
— Meral Akşener (@meral_aksener) December 1, 2020

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları ile ilgili uyarılardan bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener AK Parti iktidarını salgının yönetememekle suçladı. Tedbirler noktasında geç kalındığı belirten Akşener, şunları söyledi:
"Şubat ayından bu yana, dünyayı saran pandemiyle ilgili iktidarı uyarıyoruz. Bazı ülkelerin hatalarından ders çıkarırlar diye umduk, olmadı. Dar günde, vatandaşlarının yanında olurlar diye bekledik, olmadı. Vatandaşımızın sağlığı, canı için yaptığımız önerilere kulak asar, adımlar atar diye bekledik, olmadı. Salgının ikinci dalgasının ayak sesleri geldiğinde, uyarı ve önerilerimizi tekrarladım. Pandeminin başından bu yana gayretli gördüğümüz Sağlık Bakanı’nı da alınan her karara tebelleş olan sayın Erdoğan’ı da uyardım. “Bu işin bedeli ağır olacak. Milletimizi bu belaya karşı, korumasız bırakıyorsunuz. Önerilerimizi yerine getirin.” dedim ama maalesef, sayın Erdoğan, ekonomiden teknolojiye, hukuktan tarihe, sanayiden sağlığa, her konuyu en iyi bilen olduğu için, yaptığımız hiçbir uyarıyı, hiçbir önerimizi dinlemedi. Aylarca, vaka sayılarını saklayıp, sadece hasta sayılarını açıklayarak, herkesi kandırabileceklerini sandılar. O da olmadı. Sadece kendilerini kandırdılar. Memlekette pandemi başını alıp, dünyada üçüncü sıraya çıkınca, bu sefer dönüp dünyayı işaret edip, dediler ki, Bakın her yerde tablo vahim. Sayın Erdoğan aylardır, çok iyi durumdayız. Zaten şehir hastanelerimiz var diye, caka satarken iyiydi de, dünyadaki duruma işaret etmek, şimdi milletimiz virüsten kırılırken mi aklına geldi? Ayıptır, günahtır. 83 milyonun vebalini taşıyorsunuz ama daha bunun ağırlığını bile kavrayamıyorsunuz. Evet, dünyada durumu kötü olan ülkeler var ama, ikinci dalgaya karşı, kendini koruyabilmiş ülkeler de var. Sizin işiniz, kötü olan ülkeleri göstermek değil, Türkiye’yi durumu iyi olan ülkeler arasına sokmaktı ama söz konusu olan vatandaşlarımızın canıyken bile; siyaset iletişimiyle, algı yönetimiyle, propagandayla sorumluluktan kaçabileceğinizi sandınız."
Yasaklar noktasında çağrıdan bulunan Meral Akşener, "Salgın sürecini kötü yönettiğinizi, tedbirlerde geç kaldığınızı, artık herkes biliyor. Gerçeklerle yüzleşme vakti, artık geldi de geçiyor. Derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağını uygulayın. Bunu yaparken de vatandaşımızın mağduriyetini önleyecek önlemleri eksiksiz alın. Zararın neresinden dönersek kardır. Zaman, Türk Milleti’nin sağlığını, canını koruma zamanı, siyasi rant kovalama zamanı değil." diye konuştu. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: DEVLET TİCARİ SIR MASKESİNİN ARDINA SAKLANMAZ: Dünyanın alışveriş çılgınlığına sahne olduğu sırada, Türkiye’de bir başka alışveriş çılgınlığı oldu. Sadece mağazalarda değil, Sayın Erdoğan ve Katar Emiri’nin huzurunda, çok daha büyük satışlar oldu. İstanbul’daki önemli bir alışveriş merkeziyle, Varlık Fonu’na devredilmiş Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesi, Katar devletinin fonu tarafından satın alındı. Bu satışların yanında, içeriği henüz açıklanmayan bir dizi anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların konuları arasında limanlar, Haliç, su kaynaklarımız, hatta aile ve kadınlarla ilgili bir mutabakat bile var. Altını önemle çizmek istiyorum. Birçok devlet ya da şirket, yabancı borsalara ortak oluyor, yatırımlar yapıyor. Biz yabancı sermayeye, ya da yatırımlara karşı değiliz ancak gelişmiş ülkelerde, bu tür satışlar ya da yatırımlarla ilgili olarak kamuoyuna bilgi verilir. Şu nedenle, şu şartlarda, şöyle bir anlaşma yaptık denir. Devlet, ticari sır maskesinin ardına saklanmaz. O yüzden, gizli saklı, yangından mal kaçırır gibi yapılan bu anlaşmaların akıbetini, dikkatle takip edeceğiz.
Son dakika - Detaylar hazırlanıyor...
TBMM Grubu toplantımızdayız. #CanlıYayın #Canlı https://t.co/qylzTbYLiF — Meral Akşener (@meral_aksener) December 1, 2020
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