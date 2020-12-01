Son dakika haberi: Meral Akşener haftalık grup toplantısında konuşuyor
Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Akşener, konuşmasına koronavirüs salgınına değinerek başladı.
GÜNDEM 01.12.2020, 09:51
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşmasına başladı. Akşener, gündemdeki konuları değerlendiriyor. Meral Akşener, koronavirüs nedeniyle vefat eden İYİ Parti Muş İl Başkanı hakkında rahmet diledi
TBMM Grubu toplantımızdayız. #CanlıYayın #Canlı https://t.co/qylzTbYLiF
— Meral Akşener (@meral_aksener) December 1, 2020
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
TBMM Grubu toplantımızdayız. #CanlıYayın #Canlı https://t.co/qylzTbYLiF — Meral Akşener (@meral_aksener) December 1, 2020
TBMM Grubu toplantımızdayız. #CanlıYayın #Canlı https://t.co/qylzTbYLiF
— Meral Akşener (@meral_aksener) December 1, 2020
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
TBMM Grubu toplantımızdayız. #CanlıYayın #Canlı https://t.co/qylzTbYLiF — Meral Akşener (@meral_aksener) December 1, 2020
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