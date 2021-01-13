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Son dakika haberi... Mahkeme, Ümit Özdağ'ın ihraç kararını iptal etti
Son dakika haberi... Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
GÜNDEM 13.01.2021, 12:38
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ 16 Kasım 2020 tarihinde İYİ Parti'den ihracına oy birliği ile karar verilmişti. Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını açıklamıştı.
Detaylar geliyor... Ümit Özdağ kimdir?
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ 16 Kasım 2020 tarihinde İYİ Parti'den ihracına oy birliği ile karar verilmişti. Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını açıklamıştı.
Detaylar geliyor... Ümit Özdağ kimdir?
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