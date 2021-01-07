Son dakika haberi: Kobani iddianamesi kabul edildi! İşte istenen ceza

Son dakika haberi... 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kobani iddianamesinde 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

6-8 Ekim 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin Demirtaş ile bazı eski HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler ‘azmettirici’ sıfatıyla ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuldu.

108 şüpheli devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, nitelikli adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, alıkoyma, hırsızlık, yağma, işyeri ve konut dokunulmazlığı ihlali, Türk Bayrağını yakma, Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından yargılanacak.

