Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu, "Biz hep beraber, bu ülkenin insanları olarak fakirin fukaranın hakkını savunacağız. Firavunlara yol göründü, göndereceğiz onları." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Afyon'da bir kentsel dönüşüm kararı alındı. Milletvekili arkadaşımız da dikkatli bir şekilde burayı izliyor. Şehrin göbeğinde metrekaresi 400 bin liraya arsa veriliyor. Vekilimiz Köksal, oradaki insanların hakkını hukukunu tek başına savunacaksın.AK Parti'ye oy veren değerli vatandaşlarıma sormak istiyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Oy verdiniz, 19 yıldır iktidar oldular. Eleştiriliyorum, şu soruyu sormak gerekiyor; AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Sen ne yapmak istedin de biz engel olduk. 19 yıldır yönetiyorsunuz, 19 yılın her günü tek hedef var CHP. Ne yaptık söyleyin. Saraylarda oturdular, vatandaş çöplerden ekmek toplarken eleştirdik, e bu bizim hakkımız. Bir daha soruyorum, AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime tekrar soruyorum; CHP 19 yıldır iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önmeli bir şeyi ne zaman nerede engelledi? Yok böyle bir şey. Biz insafsızca, milletin iliğini sömürerek 5'li çeteyi verenleri eleştiriyoruz. Vatandaştan vergi toplucaksın götüreceksin bir avuç beslmeye veriyorsun, biz buna itiraz ediyoruz. Bizim eleştirimiz haklı. Biz hep beraber, bu ülkenin insanları olarak fakirin fukaranın hakkını savunacağız. Firavunlara yol göründü, göndereceğiz onları.Devamı geliyor...

