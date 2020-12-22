Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftalık CHP Grup Toplantısı'ndan son dakika açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu, 2021 bütçesini eleştirerek, "Bütçe sürecinden geçtik. Bu bütçenin 83 milyon vatandaşa getirdiği hiçbir artı yok. Bu bütçe tamamen tefecilere hizmet eden bir bütçedir. Bu bütçeye evet dememiz felsefemize aykırı." dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle: Şu bir gerçek Türkiye'de insan hayatı çok ucuz. Gerekli önlemler alınmıyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar kazalar sonucu. Gaziantep'te hastanede patlama meydana geldi. 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu ve benzeri kazaların bir daha olmaması en büyük dileğimizdir.

Covid-19 dünyanın ortak sorunu ve bu soruna karşı alınan önlemler yeterli mi? O kadar çaresiz ve stratejiden yoksunlar ki bu süreci yönetemediler. Esnafa faydamız olsun, sanayiciye, kuryeciye, bakkala faydamız olsun dediler program açıkladılar.

Yardım edeceklerine vatandaşa IBAN gönderdiler. Ya sen yardım edeceksin, nereye gitti bu para? Gündemde asgari ücret var. Milyonlarca kişi bekliyor. Bütçe görüşmelerinde açıkladık asgari ücretin net, vergisiz 3100 lira olması lazım.

Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden alacaksın. Uyuşturucu, organ ticareti yapan adamdan alacaksın. Kara parayla devleti dolandıranlardan alacaksın. Türkiye Cumhuriyeti devletinde para var ama sıra asgari ücrete gelince para yok. Bu bir siyasi tercihtir. O nedenle bütün sendikalara sesleniyorum. Bize göre asgari ücretin vergisiz 3100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz.

