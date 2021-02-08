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Son dakika haberi... Karamollaoğlu ve Uysal'dan ortak açıklama
Son dakika haberi... Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu beraberindeki heyetiyle beraber ziyaret etti.
GÜNDEM 08.02.2021, 15:31
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Son dakika haberi... Son dakika haberi... Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Karamollaoğlu ve Uysal ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplıyor.
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