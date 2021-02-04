Son dakika haberi: Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu'ndan ortak açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. İki liderin görüşmesinin ardından Saadet lideri Karamollaoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, ortak basın açıklamasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ayrıntılar geliyor...

