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Son dakika haberi: Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu'ndan ortak açıklama
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ziyaretin ardında Saadet Partisi genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevaplıyor.
GÜNDEM 04.02.2021, 12:27
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki bazı CHP Genel Başkan Yardımcıları ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. İki liderin görüşmesinin ardından Saadet lideri Karamollaoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, ortak basın açıklamasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ayrıntılar geliyor...
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