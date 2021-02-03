Son dakika haberi... Karamollaoğlu canlı yayında konuşuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Saadet lideri Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: İzmir ve Kayseri’de yaşanan deprem ve yine İzmir’de yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.Diğer tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hükümetin, Myanmar'da yaşanan zulümlere yönelik ciddi adımlar atması gerekir.Hükümet, Doğu Türkistan ve Myanmar müslümanlarına yapılan zulümlere ne yazık ki sessiz kalmaktadır.Sayın Cumhurbaşkanını müslüman coğrafyalardaki zulümlere karşı aleni bir tavır almaya davet ediyoruz.Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var.

